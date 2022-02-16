В Neuralink отметили, что нет другого способа испытать мозговые импланты, кроме, как на животных. В то же время там подчеркнули, что уделяют максимум внимания благополучию каждого отдельного подопытного.

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Все новые медицинские устройства и методы лечения должны быть протестированы на животных, прежде чем их можно будет с этической точки зрения испытать на людях,

​– заявила компания.

Представители Neuralink также добавили, что компания никогда не получала негативных отзывов от Министерства сельского хозяйства США после проверок ее объектов, и программы ухода за животными.

Кто жалуется на Neuralink

Neuralink столкнулась с негативной реакцией общественности и обвинениями в жестоком обращении с обезьянами, которые участвуют в проекте. Представители компании отрицали эти обвинения, настаивая на своей приверженности и бережном отношении к животным.

Обвинения в адрес компании Маска посыпались вместе с жалобой группы по защите прав животных на Калифорнийский университет США. Активисты назвали экспериментами с мозгом, проведенные на 23 обезьянах "инвазивными и смертельными".

Интересный факт! Ранее Neuralink уже вживляла микрочипы в мозг свиньи Гертруды и макаки по кличке Пейджер, которая научилась играть в пинг-понг силой мысли.

Neuralink возлагалась на этот университет, где расположен Центр приматов Дэвиса, для проведения проекта по исследованию мозга. Компания отмечает, что сотрудники центра должным образом удерживают и заботятся о приматах, используемых в экспериментах.

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Чем занимается Neuralink

Компания теперь разрабатывает имплантат мозга, предназначенный для лечения различных неврологических расстройств. По крайней мере это главная цель устройства, которое, по словам Маска, способно потенциально расширить возможности человека.

До сих пор испытания чипа проводили лишь на животных, но вскоре компания проведет их и на людях. Об этом стало известно, когда компания Маска открыла вакансию директора по клиническим испытаниям.