Судя по опубликованным в твиттере фотографиям, полноразмерный концепт представили на одной из выставок. Пока разработку называют просто "Основной боевой танк нового поколения" (Next Generation Main Battle Tank).

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Что известно о новой военной машине

Как отмечает источник, компоновка будущего танка аналогична современным: водительское место посередине корпуса, башня с пушкой – в задней части, месяца для трех членов экипажа: водителя, командира и наводчика. Наряду с этим используются новые технологии мобильности, огневой мощи и защиты.

В основе лежит боевое отделение капсульного типа, позволяющее использовать танк в экстремальных условиях с максимальной баллистической и противоминной защитой.

Корпус предлагает высокий уровень защиты с использованием пассивной и активной брони.

Танк будет оснащен активной системой защиты для отражения атак управляемых ракет и реактивных гранат на 360 градусов вокруг машины, а также системой обнаружения взрывных устройств.

Каждая сторона башни будет снабжена дымовыми гранатометами.

Внутри башни будет "прятаться" дополнительное оружие.



Миниатюрная модель нового танка / Фото Junsupreme



Миниатюрная модель нового танка / Фото Junsupreme

Двигатель – дизельный, что позволит развивать максимальную скорость в 70 километров в час по дорогам и 50 километров в час по бездорожью.

Отмечается, что новый танк предназначен для установки 130-мм гладкоствольного оружия. Также известно, что в подвеске будет использоваться технология резиновых гусениц, а вся конструкция весит 55 тонн.