Санкции отрезали Huawei от покупки американских полупроводников и других критически важных технологий. В частности, компания до сих пор не может выпускать смартфоны с поддержкой 5G. Теперь может появиться возможность обойти эти ограничения.

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Кто спасет Huawei

Китайский технологический гигант вложил средства в стартап из своего родного города Шэньчжэнь.

Тот заказал оборудование для производства микросхем, в том числе у иностранных поставщиков. Отгрузка должна произойти уже в первой половине 2023 года, утверждает один из источников Bloomberg.

Новосозданная фирма Pengxinwei IC Manufacturing Co. управляется бывшим руководителем Huawei и строит завод по производству полупроводников вблизи штаб-квартиры Huawei.

Это подтверждают не только люди, знакомые с вопросом, но и спутниковые снимки, опубликованные Bloomberg.



Спутниковый снимок завода по производству микросхем Pengxinwei IC Manufacturing, сделанный в марте, показывает процесс строительства / Maxar Technologies

Производство, судя по данным, планируется начать в 2025 году, но клиентов не называют. Ожидается, что Huawei купит всю или, по крайней мере, большую часть продукции PXW. Представители компании отказались от комментариев по этому вопросу. Если ей удастся сдвинуться с места, стартап может позволить обойти усилия Вашингтона, направленные на перекрытие потока чипов в компанию, которую он рассматривает как военную и экономическую угрозу.

Однако причин этого бояться все-таки не так много. В следующем году PXW планирует начать работу над 28-нанометровой технологией, на шесть поколений отстающей от самого современного производства. Этого явно недостаточно, чтобы конкурировать с другими изготовителями микросхем.

США уже наблюдают

Малозаметный PXW уже привлек внимание Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США, которое помогает осуществлять надзор за американскими торговыми ограничениями. В ведомстве знают о стартапе и "обвинениях в связях с Huawei".

Бюро постоянно следит за попытками уклониться от экспортного контроля, в том числе и за связанными сторонами [...] и использует открытые источники, собственную и закрытую информацию для обоснования, а затем, когда это уместно, применяет наши административные или уголовные правоохранительные органы, а также регуляторные инструменты для устранения нарушений,

– комментирует ведомство.

Неясно, стратегические планы PXW явно нарушают торговые санкции США. Если компания намерена поставлять чипы Huawei, она будет жестко ограничена в том, какое оборудование для производства микросхем сможет покупать у американских поставщиков.

Перспективы

Как пишет Bloomberg, PXW не сможет построить бизнес по производству микросхем, который отвечал бы возможностям крупнейшего в мире производителя чипов TSMS – до санкций он поставлял продукцию Huawei. Однако стартап может помочь Huawei восстановить свои позиции в нескольких важных областях, таких как смартфоны и серверы.