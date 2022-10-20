Компания Apple известна тем, что не допускает постороннего вмешательства в свои продукты, равно как и не предоставляет их в пользование другим производителям. Таким образом, ее операционные системы устанавливаются исключительно на ее собственных устройствах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК. Поэтому пользователи сети не на шутку взволновались, увидев macOS на ноутбуке компании, традиционно выпускающей их на Windows.

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Что произошло

В рекламном объявлении, размещенном на Reddit, показан "идеальный ноутбук для всех необходимых аспектов вашей работы". На экране отображается почта Gmail. Однако если присмотреться к интерфейсу, можно заметить, что это не Windows.

В верхней части дисплея виден Menu bar – горизонтальная полоса, похожая на панель задач в операционной системе Microsoft, но с другой логикой взаимодействия и функциями. На некачественном изображении можно увидеть даже логотип Apple.



Часть рекламного изображения HP с отредактированной резкостью / Фото Hewlett-Packard/24 канал

Конечно, ничего подобного произойти не может. Вероятно, причина такого конфуза в невнимательности дизайнера, поместившего не тот скриншот в рекламное изображение.

Несмотря на это, некоторые пользователи уже успели поразвлечься, шутя, что им приятно, что HP признала ноутбуки на macOS лучше Windows.

Отметим, что после публикации фото на Reddit, тема была заблокирована модераторами. Новые комментарии больше не могут быть размещены, а старые недоступны.