Компания Apple известна тем, что не допускает постороннего вмешательства в свои продукты, равно как и не предоставляет их в пользование другим производителям. Таким образом, ее операционные системы устанавливаются исключительно на ее собственных устройствах – смартфонах, планшетах, ноутбуках, ПК. Поэтому пользователи сети не на шутку взволновались, увидев macOS на ноутбуке компании, традиционно выпускающей их на Windows.
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Что произошло
В рекламном объявлении, размещенном на Reddit, показан "идеальный ноутбук для всех необходимых аспектов вашей работы". На экране отображается почта Gmail. Однако если присмотреться к интерфейсу, можно заметить, что это не Windows.
В верхней части дисплея виден Menu bar – горизонтальная полоса, похожая на панель задач в операционной системе Microsoft, но с другой логикой взаимодействия и функциями. На некачественном изображении можно увидеть даже логотип Apple.
Часть рекламного изображения HP с отредактированной резкостью / Фото Hewlett-Packard/24 канал
Конечно, ничего подобного произойти не может. Вероятно, причина такого конфуза в невнимательности дизайнера, поместившего не тот скриншот в рекламное изображение.
Несмотря на это, некоторые пользователи уже успели поразвлечься, шутя, что им приятно, что HP признала ноутбуки на macOS лучше Windows.