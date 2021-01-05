Бренд Honor стал независимым от Huawei и перешел под контроль консорциума из нескольких десятков компаний. Теперь стало известно, что 12 января начнет работать фирменный интернет-магазин Honor, который будет реализовывать продукцию и услуги бренда.

В новом онлайн-магазине будут продавать различные товары и услуги под брендом Honor, а также проводить послепродажное обслуживание устройств. Представители бренда отметили, что компания намерена тесно сотрудничать со своими партнерами, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и качества обслуживания своей продукции. Информация об этом была опубликована на китайской платформе микроблогов Weibo, пишет Gizmochina.

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Что известно

Одними из новых товаров, которые будут предлагаться в интернет-магазине, станут смартфоны Honor V40. Ранее сообщалось, что флагманы компании официально представят в день запуска магазина, однако сейчас источники говорят, что презентацию вероятно отложат на несколько дней. Также сообщается о планах по запуску отдельного мобильного приложения для нового онлайн-магазина.



Объявление об открытии магазина Honor / Фото Honor

Поскольку ранее Honor был дочерним предприятием Huawei, вся продукция бренда реализовывалась через официальные каналы продаж китайского телекоммуникационного гиганта. Теперь же бренд превратился в самостоятельную компанию и открытие собственного интернет-магазина является логичным и ожидаемым шагом.