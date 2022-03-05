Компания HawkEye фиксирует продолжительные помехи в GPS на украинской границе

Американская компания по геопространственной аналитике HawkEye 360 долгое время фиксирует помехи GPS по обе стороны украинской границы с Россией и Беларусью.

Как сообщает источник, системы HawkEye 360 ​​начали фиксировать вмешательство в сигнал GPS еще за четыре месяца до повторного вторжения оккупантов на территорию Украины. Более того, помехи постоянно усиливались.

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Что известно

Это современная война, где россияне используют новые технологии радиоэлектронной борьбы. Это показывает тактику, применяемую российскими войсками для снижения эффективности космических средств, таких как Глобальная система позиционирования США. Заглушение GPS – это один из аспектов, который мы наблюдаем благодаря использованию нашей группы обнаружения сигналов и возможностей обработки,

– прокомментировал SpaceNews генеральный директор HawkEye 360 ​​Джон Серафини.

В арсенале у HawkEye 360 ​​есть целая группа спутников, способных отслеживать и собирать сигналы помех GPS. Они начали активно наблюдать за ситуацией прошлой осенью и быстро поняли, что эти сигналы нуждаются в мониторинге.

Мы продолжаем собирать этот сигнал и другие данные в Восточной Европе, потому что они являются критическим показателем человеческой деятельности,

– добавляет Серафини.

Незадолго до начала российского вторжения аналитики HawkEye 360 ​​обнаружили помехи GPS к северу от Чернобыля, "демонстрируя интеграцию тактики радиоэлектронной борьбы в российскую военную операцию, чтобы еще больше ухудшить способность Украины к самообороне".

В ноябре HawkEye 360 ​​препятствия GPS фиксировали на линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. Компания подтвердила, что из-за вмешательства в регионе была нарушена работа беспилотников.