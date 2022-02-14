День святого Валентина традиционно во всем мире празднуется 14 февраля. 24 канал выполнил задание дудла и готов поделиться результатами.

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О чем дудл

На этот раз компания не предлагает длинных игр, как раньше.

Главная задача – помочь двум хомячкам встретиться.

Для этого пользователям предлагают четыре рычага.

Каждый из них двигает фрагмент трубы.

Трубы, в свою очередь, формируют собой большое слово Google.

Сложив его, хомяки получат беспрепятственный путь к центру – букве "О" в форме сердца.



Новый дудл от Google / Скриншот 24 канала

Когда слово собрано, жмите на кнопку и ждите результат.

Какие еще дудлы выпускала компания

Среди событий, которые удостоились собственного дудла, были, например, день рождения Стивена Хокинга, день рождения украинского спортсмена Ивана Поддубного, День пиццы, Хэллоуин. Кроме того, Google предлагала пользователям искать центры вакцинации против коронавируса, поиграть в интерактивную игру "Остров Чемпионов", посвященную Олимпиаде в Токио в 2021 году и другое.

Напомним, День святого Валентина – праздник, который отмечают в честь христианского священника, жившего в 175 – 270 годах нашей эры.



Сторонники легенды верят, что он тайно венчал солдат армии тогдашнего императора Клавдия II Готского, который считал, что семья мешает солдатам воевать за империю, а потому издал эдикт, запрещающий воинам жениться. Узнав о деятельности священника, император приказал отсечь тому голову, что и произошло 14 февраля.



Противники же уверены, что День святого Валентина – не более чем очередной способ выкачивания денег из доверчивых покупателей с помощью ежегодной продажи разнообразного хлама.