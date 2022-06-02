Компания Google поддержала украинские стартапы: кто первым получит финансирование

В Google объявили, что запускают фонд в поддержку украинских стартапов. Общая сумма, которую выделяет компания, составит пять миллионов долларов.

Одним из первых финалистов, получивших финансирование и менторство от технологического гиганта, стал Respeecher. Это украинский AI-стартап для клонирования голосов, создававший синтетические голоса для фильмов Звездных войны, обладатель статуэтки Emmy Awards.

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В официальном пресс-релизе Google for Startups отметил, как последние три месяца весь мир восхищается выносливостью и мужеством украинцев. Поэтому создание такого фонда было логичным шагом для поддержки украинских предпринимателей во времена нестабильной экономической ситуации в стране.

Отобранные украинские стартапы получат до 100 000 долларов (точную сумму не разглашают), а также постоянное менторство от Google и доступ к продуктам корпорации.

Кроме Respeecher в первую когорту финалистов вошли еще 16 украинских продуктов, в том числе медицинский стартап Lab24, Pleso therapy для ментального здоровья, эко-стартап Releaf Paper и другие.

Стартапы выбирали по перечню требований, как, например, тот факт, что компания должна была быть основана до 24 февраля 2022 года и находиться в постMVP-этапе.

Финальным этапом отбора являлось интервью. Приоритет предоставляли стартапам, имеющим социальную миссию.

Есть крутое ощущение того, что весь мир объединился, поддерживая Украину и радует, что стартап-сообщество не стало исключением. В последний год, кроме создания синтетических голосов для голливудских фильмов, мы посвятили много времени нашей healthcare-инициативе. У нас уже есть первые подтверждения, что наша AI-технология поможет многим людям, имеющим проблемы с голосом. С финансовой поддержкой Google будет проще развивать направление healthcare, продолжать снабжать рабочими местами украинцев и строить лучшие IT-продукты родом из Украины,

– говорит Александр Сердюк, СEO и соучредитель Respeecher.

Подача на финансовую поддержку для украинских стартапов до сих пор открыта. Уже в скором времени организаторы обещают объявить следующую когорту стартап-финалистов из Украины.