Компания FedEx хочет вооружить свои транспортные самолеты лазерами – для чего они ей

Американский транспортно-логистический гигант FedEx подал прошение в Федеральное авиационное управление США (FAA) о разрешении на размещение противоракетных лазеров на своих транспортных самолетах.

При наличии соответствующего военного снаряжения только один человек может прицелиться на самолет на расстоянии трех миль, используя ракету теплового поиска. И хотя это, как первый источник, явление редкое, FedEx считает необходимым обеспечить это дополнительное средство безопасности на своем воздушном транспорте.

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Для чего лазеры на самолетах FedEx

Реактивные самолеты оставляют в полете за собой сильный тепловой след, являющийся ориентиром для ракет с тепловым наведением.

Наряду с этим небольшая скорость и малая маневренность транспортных самолетов превращают их в идеальную воздушную мишень.

Помочь противодействовать уязвимости самолетов могут специальные противоракетные лазеры.

Будучи направленными на ракету, они дезориентируют ее инфракрасную систему наведения.

В документе заявки, который "планируется опубликовать в Федеральном реестре 18 января", FedEx ссылается на "несколько инцидентов за границей", когда "гражданские самолеты были обстреляны переносными зенитно-ракетными комплексами", которые почти невозможно обнаружить, учитывая их диапазон действия. Они, несомненно, являются серьезной угрозой при эксплуатации самолетов в некоторых частях мира.

Самой большой проблемой в этом вопросе издание Gizmodo называет то, что стандарты проектирования самолетов транспортной категории не предусматривали, что конструкция сможет проектировать инфракрасную лазерную энергию за пределы самолета. В результате система защиты считается "новой или необычной конструктивной особенностью" и поэтому будет подвергаться нескольким специальным правилам безопасности, учитывая то, насколько опасным может быть интенсивное инфракрасное излучение для кожи и глаз людей в самолете, на земле и на других самолетах.

Эти правила будут включать: