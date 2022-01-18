При наличии соответствующего военного снаряжения только один человек может прицелиться на самолет на расстоянии трех миль, используя ракету теплового поиска. И хотя это, как первый источник, явление редкое, FedEx считает необходимым обеспечить это дополнительное средство безопасности на своем воздушном транспорте.
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Для чего лазеры на самолетах FedEx
- Реактивные самолеты оставляют в полете за собой сильный тепловой след, являющийся ориентиром для ракет с тепловым наведением.
- Наряду с этим небольшая скорость и малая маневренность транспортных самолетов превращают их в идеальную воздушную мишень.
- Помочь противодействовать уязвимости самолетов могут специальные противоракетные лазеры.
- Будучи направленными на ракету, они дезориентируют ее инфракрасную систему наведения.
В документе заявки, который "планируется опубликовать в Федеральном реестре 18 января", FedEx ссылается на "несколько инцидентов за границей", когда "гражданские самолеты были обстреляны переносными зенитно-ракетными комплексами", которые почти невозможно обнаружить, учитывая их диапазон действия. Они, несомненно, являются серьезной угрозой при эксплуатации самолетов в некоторых частях мира.
Самой большой проблемой в этом вопросе издание Gizmodo называет то, что стандарты проектирования самолетов транспортной категории не предусматривали, что конструкция сможет проектировать инфракрасную лазерную энергию за пределы самолета. В результате система защиты считается "новой или необычной конструктивной особенностью" и поэтому будет подвергаться нескольким специальным правилам безопасности, учитывая то, насколько опасным может быть интенсивное инфракрасное излучение для кожи и глаз людей в самолете, на земле и на других самолетах.
Эти правила будут включать:
- возможность полностью выключить систему, когда самолет находится на земле, чтобы предотвратить непреднамеренное срабатывание,
- наличие специальных конструкций, которые будут предотвращать случайное использование в полете, защищая от повреждения сам самолет, экипаж, пассажиров.
- расширенная маркировка, этикетки, предупреждения и документацию для всех – от обслуживающего персонала до наземного экипажа и пилотов, предупреждая их о классе лазера и рисках, включая приложение к пособию полета, что объясняет полное использование системы.