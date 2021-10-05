Проблема оказалась в нарушении сетевого трафика. То есть количества данных, перемещаемых по сети в определенное время.
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В Facebook назвали причины масштабного сбоя в работе
Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь,
– рассказали в компании.
Кстати, магистральные маршрутизаторы – это специальные устройства так называемого сетевого уровня, отвечающих за поиск и подбор наилучшего маршрута в сети. Именно по ним перемещаются потоки информации к получателю.
Компания сообщила, что именно такое нарушение сетевого трафика и "обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных". В результате – услуги Facebook были остановлены.
Коротко о масштабном сбое в работе известных соцсетей
- Ориентировочно в 18:30 – 19 часов по Киеву случился сбой в работе соцсетей Facebook и Instagram. Аналогичная ситуация в мессенджере WhatsApp.
- Впоследствии с перебоями работали TikTok, а также Netflix, Twitter и Google. Причины и сроки устранения проблем до сих пор неизвестны.
- По состоянию на вечер, 4 октября, глава Facebook Марк Цукерберг уже потерял 6,6 миллиарда долларов.
- Через 6 часов сбоя, ориентировочно в 1 час ночи 5 октября Facebook, WhatsApp и Instagram начали возобновлять работу.
- Этот сбой уже назвали крупнейшим в истории работы сервиса. По данным Downdetector, в работе соцсети (точнее, на ее отсутствие) пожаловались 10,6 миллиона человек со всего мира.