Проблема оказалась в нарушении сетевого трафика. То есть количества данных, перемещаемых по сети в определенное время.

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Наши инженерные группы узнали, что изменения конфигурации магистральных маршрутизаторов, которые координируют сетевой трафик между нашими центрами обработки данных, вызвали проблемы, которые прервали эту связь,

– рассказали в компании.

Кстати, магистральные маршрутизаторы – это специальные устройства так называемого сетевого уровня, отвечающих за поиск и подбор наилучшего маршрута в сети. Именно по ним перемещаются потоки информации к получателю.

Компания сообщила, что именно такое нарушение сетевого трафика и "обусловило каскадное влияние на способы связи наших центров обработки данных". В результате – услуги Facebook были остановлены.

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