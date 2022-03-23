Компания eQualitie обеспечит в Украине связь на случай отключения интернета
Источник:Mezha
По мнению канадской компании eQualitie в Украине, существует небольшой риск отключения страны от внешнего интернета из-за развязанной Россией войны. Чтобы избежать этого, компания развернула в Украине сервисы децентрализованной связи dComms.
По состоянию на сегодняшний день в пяти украинских городах уже настроены соответствующие серверы, которые смогут обеспечить резервную связь для доступа к мессенджерам, соцсетям и другим сервисам.
Не пропустите Украинская компания MacPaw создала приложение для обнаружения российского софта на компьютерах
Как работает dComms
Работу dComms обеспечивают 5 основных сервисов:
- Element – чат со сквозным шифрованием;
- Delta chat – зашифрованный сервис обмена сообщениями, похожий на Whatsapp;
- Briar — мессенджер, который использует по умолчанию сеть Tor и работает через Bluetooth в смартфоне;
- CENO – веб-браузер для доступа в интернет там, где задействованы ограничения или отключения интернета;
- NewNode – VPN-сервис на основе одноранговой сети.
Серверы компании, которые отвечают за работу сервисов, расположены в таких городах, как:
- Киев;
- Одесса;
- Харьков;
- Львов (2 сервера);
- Ровно.
На этой странице подробно описано, как работают сервисы, какие у них возможности, а также указаны необходимые инструкции по их настройке и использованию.
Важно заметить, что компания eQualitie советует заранее загрузить и установить сервисы и ознакомиться с их возможностями. Это может помочь вам остаться на связи с близкими в экстренных случаях.Мы также подготовили полезный материал с советами, как подготовить смартфон к работе без интернета и мобильной связи.