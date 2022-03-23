По состоянию на сегодняшний день в пяти украинских городах уже настроены соответствующие серверы, которые смогут обеспечить резервную связь для доступа к мессенджерам, соцсетям и другим сервисам.

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Как работает dComms

Работу dComms обеспечивают 5 основных сервисов:

Element – ​​чат со сквозным шифрованием;

– ​​чат со сквозным шифрованием; Delta chat – зашифрованный сервис обмена сообщениями, похожий на Whatsapp;

– зашифрованный сервис обмена сообщениями, похожий на Whatsapp; Briar — мессенджер, который использует по умолчанию сеть Tor и работает через Bluetooth в смартфоне;

— мессенджер, который использует по умолчанию сеть Tor и работает через Bluetooth в смартфоне; CENO – веб-браузер для доступа в интернет там, где задействованы ограничения или отключения интернета;

– веб-браузер для доступа в интернет там, где задействованы ограничения или отключения интернета; NewNode – VPN-сервис на основе одноранговой сети.

Серверы компании, которые отвечают за работу сервисов, расположены в таких городах, как:

Киев;

Одесса;

Харьков;

Львов (2 сервера);

Ровно.

На этой странице подробно описано, как работают сервисы, какие у них возможности, а также указаны необходимые инструкции по их настройке и использованию.

Важно заметить, что компания eQualitie советует заранее загрузить и установить сервисы и ознакомиться с их возможностями. Это может помочь вам остаться на связи с близкими в экстренных случаях.

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