По состоянию на сегодняшний день в пяти украинских городах уже настроены соответствующие серверы, которые смогут обеспечить резервную связь для доступа к мессенджерам, соцсетям и другим сервисам.

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Как работает dComms

Работу dComms обеспечивают 5 основных сервисов:

  • Element – ​​чат со сквозным шифрованием;
  • Delta chat – зашифрованный сервис обмена сообщениями, похожий на Whatsapp;
  • Briar — мессенджер, который использует по умолчанию сеть Tor и работает через Bluetooth в смартфоне;
  • CENO – веб-браузер для доступа в интернет там, где задействованы ограничения или отключения интернета;
  • NewNode – VPN-сервис на основе одноранговой сети.

Серверы компании, которые отвечают за работу сервисов, расположены в таких городах, как:

  • Киев;
  • Одесса;
  • Харьков;
  • Львов (2 сервера);
  • Ровно.

На этой странице подробно описано, как работают сервисы, какие у них возможности, а также указаны необходимые инструкции по их настройке и использованию.

Важно заметить, что компания eQualitie советует заранее загрузить и установить сервисы и ознакомиться с их возможностями. Это может помочь вам остаться на связи с близкими в экстренных случаях.