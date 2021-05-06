Соответствующая информация появилась на сайте компании Blue Origin. Первые туристы должны отправиться за линию Кармана уже 20 июля 2021 года. Капсула может вместить шесть человек. Одно место разыграют на онлайн-аукционе.

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Что такое линия Кармана? Это условная линия на высоте 100 километров над уровнем моря, которая считается границей между атмосферой и космосом. Фактически, если вы пересечете 100-километровую отметку, то попадете в космос и станете астронавтом.

Подробнее об аукционе: смотрите видео онлайн

Что нужно, чтобы выиграть аукцион и получить место на New Shepard

С 5 по 19 мая 2021 года пройдут закрытые онлайн-торги. В это время можно сделать ставку на сайте на любую сумму. Ваша ставка будет невидима для других участников.

2021 года пройдут закрытые онлайн-торги. В это время можно сделать ставку на сайте на любую сумму. Ваша ставка будет невидима для других участников. 19 мая ставки участников обнародуют. После этого участники должны перебить высшую из ставок, сделанных до этого.

ставки участников обнародуют. После этого участники должны перебить высшую из ставок, сделанных до этого. 12 июня будет проведен последний этап – "живой" аукцион в онлайн-формате, где и станет ясно, кто победил.

Вырученные с торгов средства будут переданы в фонд Club for the Future.

Club for the Future – фонд, миссия которого вдохновлять будущие поколения приобретать знания и строить карьеру в области науки, технологии, инженерии, математики ( STEAM). Фонд основан компанией Blue Origin в 2019 году.

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Приземление суборбитального космического корабля New Shepard / Фото Blue Origin