Соответствующая информация появилась на сайте компании Blue Origin. Первые туристы должны отправиться за линию Кармана уже 20 июля 2021 года. Капсула может вместить шесть человек. Одно место разыграют на онлайн-аукционе.

Интересное по теме Эра космического туризма началась: Blue Origin открывает продажу билетов на свою ракету

Что такое линия Кармана?

Это условная линия на высоте 100 километров над уровнем моря, которая считается границей между атмосферой и космосом. Фактически, если вы пересечете 100-километровую отметку, то попадете в космос и станете астронавтом.

Подробнее об аукционе: смотрите видео онлайн

Что нужно, чтобы выиграть аукцион и получить место на New Shepard

  • С 5 по 19 мая 2021 года пройдут закрытые онлайн-торги. В это время можно сделать ставку на сайте на любую сумму. Ваша ставка будет невидима для других участников.
  • 19 мая ставки участников обнародуют. После этого участники должны перебить высшую из ставок, сделанных до этого.
  • 12 июня будет проведен последний этап – "живой" аукцион в онлайн-формате, где и станет ясно, кто победил.

Вырученные с торгов средства будут переданы в фонд Club for the Future.

Интересно NASA остановило контракт со SpaceX на создание лунного корабля: известны причины

New Shepard
Приземление суборбитального космического корабля New Shepard / Фото Blue Origin 