Соответствующая информация появилась на сайте компании Blue Origin. Первые туристы должны отправиться за линию Кармана уже 20 июля 2021 года. Капсула может вместить шесть человек. Одно место разыграют на онлайн-аукционе.
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Что такое линия Кармана?Это условная линия на высоте 100 километров над уровнем моря, которая считается границей между атмосферой и космосом. Фактически, если вы пересечете 100-километровую отметку, то попадете в космос и станете астронавтом.
Подробнее об аукционе: смотрите видео онлайн
Что нужно, чтобы выиграть аукцион и получить место на New Shepard
- С 5 по 19 мая 2021 года пройдут закрытые онлайн-торги. В это время можно сделать ставку на сайте на любую сумму. Ваша ставка будет невидима для других участников.
- 19 мая ставки участников обнародуют. После этого участники должны перебить высшую из ставок, сделанных до этого.
- 12 июня будет проведен последний этап – "живой" аукцион в онлайн-формате, где и станет ясно, кто победил.
Вырученные с торгов средства будут переданы в фонд Club for the Future.
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Приземление суборбитального космического корабля New Shepard / Фото Blue Origin