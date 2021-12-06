Компания Джеффа Безоса до сих пор задерживает поставки ракетных двигателей

На фоне обострения отношений между США и Россией из-за аннексии Крыма и агрессивной внешней политики, поставки последней двигателей РД-180 для ракеты-носителя Atlas V стало невозможным. Ища альтернативу, ULA договорилась с Джеффом Безосом о поставках двигателей ВЕ-4.

Ракета-носитель Vulcan компании United Launch Alliance (ULA) должен заменить на службе Atlas V, где использовали российские двигатели РД-180. На "Вулкане" должны установить два метановые ВЕ-4, которые разрабатывает компания Джеффа Безоса Blue Origin. Договор о поставках двигателей был заключен еще в 2014 году, а ВЕ-4 до сих пор нет.

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Испытание двигателя ВЕ-4: смотрите видео

Новая задержка поставок

Главный исполнительный директор компании ULA Тори Бруно сообщил, что ожидал получить двигатели к концу 2021 года. Однако этим планам не суждено было сбыться.

Я надеялся получить эти двигатели на Рождество. У меня дома ждали гигантские чулки,

– шутит Тори Бруно.

Вместе с этим Бруно отмечает, что ВЕ-4, которые должен получить ULA, находятся "на заводе Blue Origin" и задержка связана с пандемией коронавируса. Если бы не она, объясняет исполнительный директор, поставка двигателей состоялась бы раньше, ведь они уже находились на завершающем этапе тестирования и сертификации. Теперь ожидается, что первые серийные ВЕ-4 будут предоставлены "в начале 2022 года".

Время, когда Blue Origin сможет предоставить ВЕ-4 для носителя Vulcan критически важно, ведь ракета должна выполнить два успешных пуска, чтобы ее сертифицировали для дальнейших запусков. Из-за задержки поставки двигателей ULA придется до конца 2022 года использовать Atlas V.

После 2022 года запуски "Атласа" станут невозможными и Министерство обороны США планировало использовать "Вулканы". Если их к тому времени не сертифицируют, будут либо задержки запусков в интересах Министерства, либо же они обратятся к кому-то другому. Например, к SpaceX.