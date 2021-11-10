Пока это лишь концепт. Компании еще предстоит поработать над некоторыми проблемами, с которыми она столкнулась при освоении технологии. Однако инженеры настроены оптимистично, они ожидают ввода нового самолета в эксплуатацию в течение ближайших пяти лет.

Интересно Человечество не сможет контролировать искусственный суперинтеллект – расчеты

Wright Spirit – осуществление мечты об электрических самолетах

Wright Spirit разработан на базе среднеразмерного коммерческого реактивного лайнера ВАЕ-146 компании British Aerospace.

Однако в отличие от ВАЕ-146, он будет иметь электрические двигатели и будет оборудован накопителем энергии с высокой плотностью.

Самолет сможет обеспечить часовой полет протяженностью в 1 000 километров , например, по маршрутам Сидней – Мельбурн или Лондон – Женева.

, например, по маршрутам Сидней – Мельбурн или Лондон – Женева. В салоне предусмотрено 100 мест для пассажиров.

Сейчас рассматриваются два варианта источников энергии: водородные и алюминиевые топливные элементы. Оба варианта имеют свои преимущества и недостатки.

Водород – легкое топливо с удельной энергетической емкостью 33313,9 ватт-часа на килограмм, что в три раза выше характеристик авиационного керосина (12000 ватт-часов на килограмм). Но при этом топливные водородные баки займут слишком много места – в 4 раза больше, чем у реактивного самолета.

Энергетический потенциал алюминиевого топлива – 8611,1 ватт-часа на килограмм. Показатель уступает водороду и керосину, зато он кратно выше – в 33 раза, чем у самых современных литий-ионных аккумуляторов. Соотношение мощности и объема выглядит очень перспективно для потенциальных покупателей.

Разговоры о массовом производстве электрических самолетов идут уже давно. Ведь сегодня в небе ежедневно летают тысячи таких машин, создавая значительную нагрузку на атмосферу. Чтобы уменьшить влияние на экологию, предлагают постепенный переход на электротягу, как это происходит сегодня с автомобилями. Однако электрические самолеты сегодня представлены преимущественно экспериментальными моделями, в число которых входят как пилотируемые, так и беспилотные аппараты. Каких-то серьезных разработок, которые можно было бы поставить на конвейер, нет.