Министр экономики Тайваня Ван Мейхуа рассказала, что руководство компании рассматривает такую ​​возможность.

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По ее словам, компания будет учитывать свою репутацию.

Прежде компания ASUS может рассмотреть возможность эвакуации своих работников и бизнеса из России,

– сказала Ван Мейхуа.

Она добавила, что Тайвань "поддерживает другие демократии" и принял меры против России, о чем именно идет речь - неизвестно.

Известно, что министр цифровой трансформации в Украине Михаил Федоров призвал главу ASUS Джонни Ши прекратить свой бизнес в России из-за того, что войска РФ вторглись в Украину и начали войну.

Добавим, что компания Apple одной из первых покинула рынок государства-агрессора. Там не ввозят свою технику на территорию России и не оказывают в стране никаких услуг.

Да, в России стала недоступна услуга Apple Pay. Владельцы iPhone уже не могут рассчитаться с помощью своих смартфонов.

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