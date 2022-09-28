Представлено устройство для тех, кто любит писать, но не хочет отвлекаться на что-то другое

Компания Astrohaus представила специальный ноутбук для писателей. Устройство под названием Freewrite не получило привычного нам большого экрана, зато позволяет концентрироваться исключительно на тексте.

Freewrite поможет полностью сконцентрироваться на процессе печати, не обращая внимания на соцсети, оповещения, видеоролики и другие отвлекающие факторы. Он получил небольшой монохромный дисплей, вмещающий всего несколько строк текста, и передает написанное в облачные сервисы.

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Характеристики Freewrite

Устройство смотрится достаточно лаконично. Оно выполнено в бело-серых тонах и весит меньше килограмма.

Девайс получил небольшую подставку с наклоном в семь градусов.

Механическая клавиатура обеспечивает плавный ход кнопок.

Над ней расположен монохромный дисплей с антибликовой технологией , позволяющий работать под прямыми солнечными лучами. На экране помещается четыре или шесть строк текста в зависимости от выбранного шрифта.

, позволяющий работать под прямыми солнечными лучами. На экране помещается четыре или шесть строк текста в зависимости от выбранного шрифта. Аккумулятор на 4200 миллиампер-часов позволяет работать с клавиатурой до 100 часов без подзарядки .

. Заряжается устройство с помощью кабеля USB-C.

Freewrite от компании Astrohaus / Фото Astrohaus

Весь написанный материал переносится на облачный сервис при подключении к сети Wi-Fi. Синхронизироваться можно с Google Drive, Dropbox, Evernote или с сервисом производителя.

Цена

Freewrite оценили в 249 долларов. Его можно оформить на сайте Indiegogo. Первые заказы начнут рассылать в июле 2023 года.

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