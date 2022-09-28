Freewrite поможет полностью сконцентрироваться на процессе печати, не обращая внимания на соцсети, оповещения, видеоролики и другие отвлекающие факторы. Он получил небольшой монохромный дисплей, вмещающий всего несколько строк текста, и передает написанное в облачные сервисы.

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Характеристики Freewrite

Устройство смотрится достаточно лаконично. Оно выполнено в бело-серых тонах и весит меньше килограмма.

Девайс получил небольшую подставку с наклоном в семь градусов.

Механическая клавиатура обеспечивает плавный ход кнопок.

Над ней расположен монохромный дисплей с антибликовой технологией , позволяющий работать под прямыми солнечными лучами. На экране помещается четыре или шесть строк текста в зависимости от выбранного шрифта.

, позволяющий работать под прямыми солнечными лучами. На экране помещается четыре или шесть строк текста в зависимости от выбранного шрифта. Аккумулятор на 4200 миллиампер-часов позволяет работать с клавиатурой до 100 часов без подзарядки .

. Заряжается устройство с помощью кабеля USB-C.

Freewrite от компании Astrohaus / Фото Astrohaus

Весь написанный материал переносится на облачный сервис при подключении к сети Wi-Fi. Синхронизироваться можно с Google Drive, Dropbox, Evernote или с сервисом производителя.

Цена

Freewrite оценили в 249 долларов. Его можно оформить на сайте Indiegogo. Первые заказы начнут рассылать в июле 2023 года.

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