Freewrite поможет полностью сконцентрироваться на процессе печати, не обращая внимания на соцсети, оповещения, видеоролики и другие отвлекающие факторы. Он получил небольшой монохромный дисплей, вмещающий всего несколько строк текста, и передает написанное в облачные сервисы.
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Характеристики Freewrite
- Устройство смотрится достаточно лаконично. Оно выполнено в бело-серых тонах и весит меньше килограмма.
- Девайс получил небольшую подставку с наклоном в семь градусов.
- Механическая клавиатура обеспечивает плавный ход кнопок.
- Над ней расположен монохромный дисплей с антибликовой технологией, позволяющий работать под прямыми солнечными лучами. На экране помещается четыре или шесть строк текста в зависимости от выбранного шрифта.
- Аккумулятор на 4200 миллиампер-часов позволяет работать с клавиатурой до 100 часов без подзарядки.
- Заряжается устройство с помощью кабеля USB-C.
Freewrite от компании Astrohaus / Фото Astrohaus
Весь написанный материал переносится на облачный сервис при подключении к сети Wi-Fi. Синхронизироваться можно с Google Drive, Dropbox, Evernote или с сервисом производителя.
Цена
Freewrite оценили в 249 долларов. Его можно оформить на сайте Indiegogo. Первые заказы начнут рассылать в июле 2023 года.
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