Хакеры утверждают, что украли у AMD 450 гигабайтов данных, а компания даже не заметила

Хакеры из группировки RansomHouse заявили, что еще в прошлом году украли у производителя электроники AMD 450 гигабайтов данных. Компания об этом, судя по всему, не знала.

RansomHouse – это вымогательская группа, которая взламывает корпоративные сети, похищает данные, а затем требует выкуп у жертвы. В противном случае преступники угрожают продать информацию в сети или опубликовать в открытом доступе. Группировку связывают с вымогателем WhiteRabbit, но при атаке на AMD шифровальщики не использовались.

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Что известно

Сообщения о похищении данных опубликовали сами RansomHouse на своем сайте.

Согласно ему, всего похитили 450 гигабайтов данных, среди которых якобы исследовательская и финансовая информация.

Хакеры рассказали журналистам издания Bleeping Computer, что сеть AMD взломали их "партнеры", и это произошло около года назад.

Хотя на сайте группировки говорится, что данные были украдены 5 января 2022 ода, на самом деле, по их словам, это дата, когда они потеряли доступ к сети AMD.

RansomHouse подтвердили, что не обращались к AMD с требованием выкупа , поскольку продажа украденных данных другим организациям и злоумышленникам оказалась более интересной перспективой.

, поскольку продажа украденных данных другим организациям и злоумышленникам оказалась более интересной перспективой. По словам представителя группы, они все еще анализируют похищенное, чтобы определить его ценность.

Журналисты отмечают, что группировка не предоставила никаких доказательств своих заявлений, кроме нескольких файлов, содержащих, например, CSV-файл со списком более 70 000 устройств, которые, как представляется, можно найти во внутренней сети AMD, а также список корпоративных учетных данных со слабыми паролями, такими как "password", "P@ssw0rd", "amd!23", "Welcome1".

Представители AMD сообщили Bleeping Computer, что им известно о заявлениях хакеров, и в компании уже расследуют этот инцидент.