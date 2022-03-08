Компания Akamai, занимающаяся вопросами кибербезопасности, ушла из России: почему это важно

Akamai Technologies — американская компания, специализирующаяся на предоставлении облачных услуг. Она использует большое количество серверов, размещенных в разных точках, для более быстрого доступа к контенту.

Компания Akamai малоизвестна среди обычных пользователей. Она занимается предоставлением услуг бизнеса, практически выступая невидимым посредником. Клиентами Akamai Technologies были такие известные компании и интернет-ресурсы, как Apple, Facebook, Bing, Twitter и другие.

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Akamai уходит из России

Akamai предоставляет широкий спектр веб-услуг, в частности, защиту от DDoS-атак, CDN (производительность приложений и сайтов), облачные вычисления и т.д. Компания является одной из компаний Украины, о которой обратился министр цифровой трансформации Михаил Федоров с возможностью использования санкций против агрессора.

Akamai отреагировал на наше обращение и приостанавливает деятельность в России. "Akamai с народом Украины. Поскольку наступление на Украину продолжается, нас вдохновляют мужественные граждане, защищающие свой суверенитет" — из заявления компании,

– написал Михаил Федоров у своего телеграмм-канала.

Это особенно важно, учитывая, что Cloudflare, занимающаяся несколько похожим бизнесом, хотя во многом и отличным, остается работать в России. Раньше в отдельном материале мы писали, почему сервис не отключает пользователей страны-оккупанта. В этих условиях, чем меньше подобных по направлению компаний будут предоставлять услуги в России, тем нестабильнее для страны будет опыт пребывания в мировом интернете.