Компания Acer остановила работу в России

Компания Acer в своем твиттере официально сообщила о прекращении деятельности в России. Тайваньский производитель электроники также отметил, что сотрудничает с некоммерческими организациями для обеспечения гуманитарной поддержки.

Как сообщает 24 канал, Acer прекращает работу в России "в связи с последними событиями". Так компания прокомментировала свое решение в твиттере.

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Полный текст заявления компании Acer:

Acer строго соблюдает действующие законы и правила международной торговли, а также внимательно следит за конфликтом между Россией и Украиной. Из-за последних событий Acer решила приостановить свой бизнес в России. Мы сосредоточимся на безопасности всех наших сотрудников, включающих постоянные усилия, чтобы помочь каждому человеку и их семьям, пострадавшим от текущей ситуации. Acer надеется, что мир будет восстановлен как можно скорее.

Мы думаем о пострадавших людях, и мы работаем с несколькими международными агентствами и неправительственными организациями над гуманитарной поддержкой.