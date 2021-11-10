Дизайнер Яссин Чоук из Туниса пофантазировал на эту тему и создал подборку упаковок печенья, которого на самом деле никогда не существовало. Его производителями в рамках этого художественного предположения являются такие техногиганты как Apple, Microsoft, Google и другие.

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Печенье вместо смартфонов

Пачка печенья от Google запрашивает разрешение на принятие cookies. Это игра слов, ведь в английском языке это означает также и "печенье". Однако в рамках основной деятельности компании на рынке поисковых систем и браузеров, выражение приобретает совершенно иной смысл.



Печенье от Google / Фото Яссин Чоук

Печенье YouTube под названием "ChocoTube" предлагает нам открыть пакет через 5 секунд, отсылая к надоедливым рекламным объявлениям, которые можно пропустить лишь через определенное время.



Печенье YouTube под названием "ChocoTube" / Фото Яссин Чоук

Вкусности от Apple в лучших традициях компании предлагают докупить начинку отдельно. Это намекает на давнюю привычку компании убирать из комплектации своих устройств какие-то элементы, которые присутствуют у конкурентов, и продавать их отдельно за дополнительные и порой немалые деньги. В этом случае печенье стоит 5 долларов, а начинка – 2 доллара.



Печенье от Apple / Фото Яссин Чоук

"Huawei – это то же самое, что и Apple, но дешевле", – говорит нам слоган следующего печенья, намекая, что китайский производитель копирует решение компании из Купертино, но продает свои товары дешевле.



Печенье Huawei / Фото Яссин Чоук

Печенье от Amazon повторяет мотивы известного мема "Ожидание/Реальность", где на упаковке нам демонстрируют красивое печенье с аккуратным рисунком, а в реальности получаем что-то совсем другое.



Печенье Amazon / Фото Яссин Чоук

Упаковка Microsoft сразу же разочаровывает сообщением о том, что ваша диета с треском провалилась. После этого мы видим текст "Завершено 20 процентов" – подобное можно встретить после так называемого синего экрана смерти, когда фирменная операционная система Windows начинает искать причину падения и готовится к перезагрузке компьютера.



Печенье Microsoft / Фото Яссин Чоук

Печенье TiKTok в форме пряничных человечков, которые танцуют, предупреждает, что продукт может вызвать зависимость.



Печенье TiKTok / Фото Яссин Чоук



Печенье Linkedin / Фото Яссин Чоук

В арсенале нет печенья от таких гигантов рынка электроники как Xiaomi и Samsung.