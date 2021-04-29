Цифровой юань получает все большее распространение в Китае. Компания JD.com – крупнейший китайский онлайн-ритейлер, что конкурирует с Alibaba – призналась, что с разрешения власти еще с января выплачивает зарплату некоторым своим работникам в цифровых юанях.

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Результаты эксперимента

В октябре 2020 году в городе Шэньчжэнь в рамках эксперимента по тестированию цифровой валюты 500 тысяч жителей разово получили по 20 тысяч цифровых юаней для проведения пробных покупок. Их можно было потратить как в онлайновых, так и офлайновых магазинах и сервисах, которые были заранее отобраны и подключены к технологической платформе Центрального банка.

Большие технологические компании Китая активно участвовали в создании экосистемы цифрового юаня, а теперь начали первыми в частном секторе выплачивать зарплату в цифровой валюте. JD.com рассказала об этом первой, но есть информация, что на самом деле в программе участвуют и другие технологические гиганты КНР.

Известно также, что вскоре после начала тестирования еще 5 крупнейших китайских городов присоединились к программе. В августе 2020 года в цифровой валюте начали выплачивать транспортные дотации некоторым категориям чиновников в городе Сучжоу на востоке Китая. Их можно было потратить только на транспортные услуги.

Судя по всему, власти страны получили положительные результаты и постепенно расширяет использование цифровой валюты на новые территории.