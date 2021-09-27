Компании Google 23 года: поисковик поздравил всех пользователей со своим днем рождения

Google часто выпускает поздравительные дудлы ко дням рождения различных ученых и других выдающихся людей. Также и к датам известных событий, к праздникам и тому подобное.

27 сентября поисковик не забыл и о себе. Ведь именно эту дату теперь считают днем ​​рождения компании Google Inc. Так что сейчас ей исполнилось 23 года.

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Google празднует свой день рождения

Говорят, одна случайная встреча может изменить всю жизнь. Так произошло и в случае Google. Случайная встреча двух ученых-компьютерщиков изменила курс развития интернета и жизни миллионов людей.

В 1997 году Сергей Брин, аспирант Стэнфордского университета, должен был показать Ларри Пейджу кампус. Для Брина это было случайное назначение простой обязанности. Для Пейджа – один из этапов выбора учебного заведения для аспирантуры.

В следующем году эти двое – ныне известные как соучредители Google – вместе создавали поисковую систему в своих комнатах в общежитии и разрабатывали первый ее прототип.



Ларри Пейдж и Сергей Брин создали Google / Фото АР

В 1998 году официально родилась компания Google Inc. Сейчас, спустя 23 года, Google ежедневно анализирует миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру.

до 2005 года Google отмечал день рождения 7 сентября, а затем изменил дату – "чтобы она совпала с датой объявления рекордного количества страниц, проиндексированных поисковой системой".

Очень многое изменилось с первых дней работы Google. От ее первого сервера, расположенного в шкафу и построенного из блоков игрушек, до серверов в более чем 20 центрах обработки данных по всему миру.

Многое изменилось. Но миссия все та же – сделать информацию доступной для всех.

Что ж, с 23 днем ​​рождения, Google!

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