Компании Google 23 года: поисковик поздравил всех пользователей со своим днем рождения
Источник:Google
Google часто выпускает поздравительные дудлы ко дням рождения различных ученых и других выдающихся людей. Также и к датам известных событий, к праздникам и тому подобное.
27 сентября поисковик не забыл и о себе. Ведь именно эту дату теперь считают днем рождения компании Google Inc. Так что сейчас ей исполнилось 23 года.
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Google празднует свой день рождения
Говорят, одна случайная встреча может изменить всю жизнь. Так произошло и в случае Google. Случайная встреча двух ученых-компьютерщиков изменила курс развития интернета и жизни миллионов людей.
В 1997 году Сергей Брин, аспирант Стэнфордского университета, должен был показать Ларри Пейджу кампус. Для Брина это было случайное назначение простой обязанности. Для Пейджа – один из этапов выбора учебного заведения для аспирантуры.
В следующем году эти двое – ныне известные как соучредители Google – вместе создавали поисковую систему в своих комнатах в общежитии и разрабатывали первый ее прототип.
Ларри Пейдж и Сергей Брин создали Google / Фото АР
В 1998 году официально родилась компания Google Inc. Сейчас, спустя 23 года, Google ежедневно анализирует миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру.Это интересно: до 2005 года Google отмечал день рождения 7 сентября, а затем изменил дату – "чтобы она совпала с датой объявления рекордного количества страниц, проиндексированных поисковой системой".
Очень многое изменилось с первых дней работы Google. От ее первого сервера, расположенного в шкафу и построенного из блоков игрушек, до серверов в более чем 20 центрах обработки данных по всему миру.
Многое изменилось. Но миссия все та же – сделать информацию доступной для всех.
Что ж, с 23 днем рождения, Google!
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