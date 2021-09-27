27 сентября поисковик не забыл и о себе. Ведь именно эту дату теперь считают днем ​​рождения компании Google Inc. Так что сейчас ей исполнилось 23 года.

Советуем перечитать 22 года успеха Google: как обычный стартап стал технологическим монстром

Google празднует свой день рождения

Говорят, одна случайная встреча может изменить всю жизнь. Так произошло и в случае Google. Случайная встреча двух ученых-компьютерщиков изменила курс развития интернета и жизни миллионов людей.

В 1997 году Сергей Брин, аспирант Стэнфордского университета, должен был показать Ларри Пейджу кампус. Для Брина это было случайное назначение простой обязанности. Для Пейджа – один из этапов выбора учебного заведения для аспирантуры.

В следующем году эти двое – ныне известные как соучредители Google – вместе создавали поисковую систему в своих комнатах в общежитии и разрабатывали первый ее прототип.



Ларри Пейдж и Сергей Брин создали Google / Фото АР

В 1998 году официально родилась компания Google Inc. Сейчас, спустя 23 года, Google ежедневно анализирует миллиарды поисковых запросов на более чем 150 языках по всему миру.

Это интересно: до 2005 года Google отмечал день рождения 7 сентября, а затем изменил дату – "чтобы она совпала с датой объявления рекордного количества страниц, проиндексированных поисковой системой".

Очень многое изменилось с первых дней работы Google. От ее первого сервера, расположенного в шкафу и построенного из блоков игрушек, до серверов в более чем 20 центрах обработки данных по всему миру.

Многое изменилось. Но миссия все та же – сделать информацию доступной для всех.

Что ж, с 23 днем ​​рождения, Google!

Посмотрите и на другие сентябрьские интересные дудлы от Google: