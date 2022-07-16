Хотя небольшие смартфоны можно встретить очень редко, не думайте, что они уходят в прошлое. На самом деле 2021 год стал годом возвращения компактных девайсов. Итак, если вы размышляли над покупкой небольшого смартфона, сейчас лучшее время сделать это, а 24 канал поможет выбрать современный и функциональный девайс.

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Apple iPhone 13 Mini

До недавнего времени мы думали, что эпоха компактных флагманских телефонов закончилась. Но в прошлом году эти небольшие, но удобные устройства неожиданно вернулись. iPhone 12 mini стал самым маленьким iPhone, который предлагает Apple, превзойдя даже iPhone SE. А в этом году у нас появился преемник iPhone 13 mini.



Apple iPhone 13 Mini / Фото Unsplash

Благодаря тонким рамкам и дизайну с плоскими краями, вы получаете больший экран по сравнению с iPhone SE, но в меньшем корпусе. И что лучше, iPhone 13 mini – самая дешевая из четырех моделей iPhone 13.

Вы также не сильно пожертвуете техническими характеристиками, выбрав мини-айфон. Смартфон получил процессор Apple A15 Bionic и те же фантастические новые функции камеры, что и другие модели iPhone 13. Когда дело доходит до высокой производительности в небольшом корпусе, сейчас ничто не сравнится с iPhone 13 mini, и это, вероятно, самый быстрый компактный телефон, который вы можете приобрести.

Цена: ≈30500 гривен

Apple iPhone SE (2022)

В этом году Apple обновила свою "бюджетную" серию SE новым iPhone SE (2022). Чтобы сэкономить на затратах, компания из Купертино снова использовала уже достаточно устаревший корпус iPhone 8, но внутри этот телефон зверь и, возможно, самый мощный смартфон в своем ценовом диапазоне.



iPhone SE (2022) / Фото Unsplash

Это еще достаточно компактный телефон с 4,7-дюймовым дисплеем и весом всего около 144 грамма. Несмотря на старый дизайн с большими рамками сверху и снизу, современное аппаратное обеспечение внутри, особенно чип A15 Bionic и поддержка 5G делает iPhone SE (2022) очень привлекательным гаджетом. Итак, если цена на iPhone 13 Mini слишком высока для вас, это самый лучший вариант, если вы ищете маленький iPhone.

Цена: ≈17500 гривен

Google Pixel 4a

Бюджетный Pixel 2020 – приятный сюрприз. Он обойдется дешевле чем iPhone SE, и хотя это устройство далеко не такое мощное, оно остается достаточно компактным. Устройство оснащено 5,8-дюймовым дисплеем, в отличие от нового Pixel 5a.



Google Pixel 4a / Фото Unsplash

Изюминкой Pixel 4a является то, что Google привнес в него свое чудо вычислительной фотографии. Это дарит смартфону одни из самых лучших возможностей камеры в своей ценовой категории. Да, здесь только одна задняя камера, но Pixel 4a заставляет ее учитывать то, что действительно важно: качество изображения.

Цена: ≈15500 гривен

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Samsung Galaxy S22

Новый Galaxy S22 от Samsung оснащен 6,1-дюймовым дисплеем разумного размера с высокой частотой обновления и технологией AMOLED. Это устройство точно заслуживает внимания, если вы ищете компактный, но все еще мощный смартфон за разумные деньги.



Samsung Galaxy S22 / Фото computerbild

Это самый маленький из последних телефонов корейской компании S-серии, но даже при этом он имеет флагманские характеристики, которые вам нужны в 2022 году. Смартфон получил процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 в сочетании с 8 ГБ ОЗУ, Android 12 и тремя надежными основными камерами.

Цена: ≈32000 гривен

Sony Xperia 10 II

Когда доходит до компактных телефонов, Sony часто доказывает, что знает, как их делать. Так случилось и с Sony Xperia 10 II. Этот телефон отличный смартфон среднего класса с 6-дюймовым OLED-дисплеем, защитой от воды и пыли, сканером отпечатков пальцев и тройной камерой на задней панели.



Sony Xperia 10 II / Фото smartwatchguide

Под капотом он оборудован чипсетом Snapdragon 665 в сочетании с 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Лучшая особенность Xperia 10 II – его цена.

Цена: ≈18000 гривен

Asus Zenfone 8

Asus решила изменить ситуацию еще в 2021 году и выпустила два отдельных флагманских устройства в линейке Zenfone 8. Большой Zenfone 8 Flip унаследовал флип-камеру, но ванильная модель Zenfone 8 пошла по пути компактности. Судя по всему, Asus увидела спрос и потенциальную нишу на рынке смартфонов, и на свет появился Zenfone 8.



Asus Zenfone 8 / Фото androidauthority

Эта маленькая жемчужина имеет правильный размер — не такой маленький, как iPhone 13 mini, некоторые считают слишком маленьким, но значительно компактнее, чем средний современный флагман. Однако дело не только в размере. Zenfone 8 оснащен всеми наворотами, которые вы найдете в топовом телефоне, и даже больше!

Новый чипсет Qualcomm – Snapdragon 888 – является сердцем этого маленького зверька. Смартфон получил 5,9-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц производства Samsung. Asus сохранила разъем 3,5 мм, а также оборудовала смартфон вместительным аккумулятором.

Цена: ≈21000 гривен

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Вот и все – самые лучшие маленькие и компактные телефоны, которые вы можете купить в 2022 году. Надеемся мы помогли вам выбрать идеальный смартфон.