Массированную DDOS-атаку на коммунальный дата-центр в даннцы момент фиксируют системы киберзащиты. Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий.

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Что происходит

Специалисты по кибербезопасности заверили, что "все системы защиты настроены и отрабатывают нагрузки согласно регламенту. Атака может немного повлиять на скорость и работу киевских сервисов, возможны небольшие перебои в их работе".

В Департаменте также отметили, что все персональные данные пользователей надежно защищены.

Напомним, недавно стало известно, что российские спецслужбы хотели взломать компьютеры госучреждений Украины. Хакеры присылали вредоносные файлы на компьютеры украинских органов власти. Злоумышленники пытались атаковать сети местного самоуправления и объектов критической инфраструктуры.