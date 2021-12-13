До середины декабря наблюдать комету Леонарда можно будет в вечерних сумерках. Она будет видна в течение часа-двух сразу после захода солнца и утром с 04:00 или с 05:00 по киевскому времени и до восхода солнца. Луна не будет мешать наблюдению кометы во время ее утренней видимости.

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Кратко о комете Леонарда

12 декабря комета C/2021 A1 (Leonard) прошла перигей и достигла максимального блеска.

Сейчас она находится примерно в 35 миллионах километров от нашей планеты, что является наименьшим для нее расстоянием.

Для наблюдения за кометой Леонарда необходимо обратить внимание на созвездие Змееносца.

Согласно прогнозам, к середине месяца ее яркость достигнет +4m (видимой звездной величины) при максимальном сближении с Землей и, возможно, достигнет +2-3m с учетом эффекта прямого рассеяния (увеличение яркости пылевого хвоста), и комета превратится в слабый объект, доступный для наблюдений невооруженным глазом.

Важно! Мы собрали для вас фото кометы которая стала самой яркой хвостатой гостьей года. Возможно, и вам выпадет увидеть ее даже невооруженным глазом, а если нет – приглашаем по этой ссылке.