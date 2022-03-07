Помогает в войне против России и командир экипажа SpaceX. Он лично привез помощь из США для украинских военных.

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Сфотографировался с флагом Украины в знак поддержки

Речь идет о Джареде Айзекмане, который является американским бизнесменом, пилотом, астронавтом, а также соучредителем и генеральным директором компании Shift4 Payments.

Он прилетел лично, чтобы украинские военные на передовой получили необходимое как можно скорее. Также в знак уважения и благодарности украинцы подарили астронавту сине-желтый флаг. Айзекман любезно сфотографировался с национальным флагом Украины.

Джаред лично прилетел, чтобы выразить поддержку Украине, а еще привез первую партию "вкусняшек",

– отметил советник-посланник Посольства Украины в Польше.

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