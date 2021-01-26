Астрономы обнаружили систему, состоящую из шести звезд. Внутри системы могут быть экзопланеты. Система, получившая название TIC 168789840, состоит из трех пар двойных звезд, которые вращаются вокруг разных центров масс, оставаясь при этом гравитационно связанными друг с другом.

Источник: Arxiv

Ранее ученые уже находили шестизвездочные системы, но эта уникальна: звезды в каждой из трех пар проходят впереди и позади друг друга, затмевая другого члена своей группы.

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Как обнаружили уникальную систему

Система обнаружена с помощью спутника NASA Transiting Exoplanet Survey Satellite( TESS), который агентство отправило на поиск экзопланет в 2018 году. Наличие экзопланет в TIC 168789840 пока не подтверждено.

Наличие экзопланет в данном звездном скоплении еще не подтверждено, но если бы вы жили внутри этой системы, ночное небо для вас было бы особенным. Жители планеты внутри видели бы два солнца, как Люк Скайуокер на Татуине,

– заявил Тамаш Гмина Борковице, астроном из обсерватории Баха в Венгрии и один из авторов исследования.

Исследователи утверждают, что только в одной из трех звездных пар в теории могут быть планеты. Две другие двойные системы движутся по орбите очень близко друг к другу, создавая свою собственную подсистему. Любые планеты, которые могли бы сформироваться внутри нее, вероятно, были бы поглощены одной из четырех звезд. Третья двойная система находится дальше. Она вращается вокруг двух других примерно каждые две тысячи лет, что дает шанс существования в ней экзопланет.

Как заявляют исследователи, такие экзотические звездные системы не просто потрясающе выглядят; они бросают вызов пониманию того, как формируются множественные звездные системы.

Глубина и продолжительность затмений TIC 168789840 позволяют астрономам определять размеры, массы и относительные температуры составляющих систему звезд. Но даже с этой информацией и происхождение останется загадкой, пока астрономы не найдут другие подобные ей.