Молекулярное облако находится на расстоянии примерно 36 тысяч световых лет от нас. Специалисты изучают эту структуру в течение десятилетий. Однако новые радиоизображения свидетельствуют о том, что в ней в последнее время произошли изменения.

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Колыбель звезд

Полученное фото – это композитное изображение (то есть собранное из различных источников и диапазонов). Данные, полученные в радиодиапазоне, представлены оранжевым цветом. Кроме того, используется информация в инфракрасном спектре.

Собирательное изображение молекулярного облака / Фото NRAO

Наблюдения позволяют сделать вывод о движении гигантских облаков ионизированного газа, которые сформировались под влиянием интенсивной радиации, выпущенной молодыми звездами. Свежие данные указывают на появление новых активных областей в составе W49A.

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