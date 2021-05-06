Молекулярное облако находится на расстоянии примерно 36 тысяч световых лет от нас. Специалисты изучают эту структуру в течение десятилетий. Однако новые радиоизображения свидетельствуют о том, что в ней в последнее время произошли изменения.
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Колыбель звезд
Полученное фото – это композитное изображение (то есть собранное из различных источников и диапазонов). Данные, полученные в радиодиапазоне, представлены оранжевым цветом. Кроме того, используется информация в инфракрасном спектре.
Собирательное изображение молекулярного облака / Фото NRAO
Наблюдения позволяют сделать вывод о движении гигантских облаков ионизированного газа, которые сформировались под влиянием интенсивной радиации, выпущенной молодыми звездами. Свежие данные указывают на появление новых активных областей в составе W49A.
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