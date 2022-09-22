Ротиферы, или коловратки – это многоклеточные микроскопические организмы, живущие в пресной воде. Уже известно, что они выдерживают заморозку (даже в жидком азоте), кипение, высыхание и радиацию. Они даже могут выживать миллионы лет без половых связей.

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Скромная, но удивительно выносливая коловратка бделоид снова удивила ученых. Недавнее исследование в раскопках вечной мерзлоты в возрасте 24 000 лет обнаружило живых (или хотя бы способных к возрождению) коловраток. Выживание в течение столь длительного срока в условиях глубокой заморозки является новым рекордом для этого вида.

Исследователи обнаружили, что коловратки могут пережить относительно медленный процесс замораживания (около 45 минут). Это важно потому, что достаточно постепенно внутри клеток животных образовывались кристаллы льда – явление, обычно традиционное для живых организмов. На самом деле, защитные механизмы от этого очень нужны всем, кто занимается криоконсервированием, что делает последнюю находку особенно важной с этой точки зрения.

Это важно еще и потому, что коловратки являются одними из самых сложных микроорганизмов для криоконсервирования – они имеют такие органы как мозг и кишечник.

Возвращение в экосистему

Коловратки – не единственные живые организмы, которые выживают в вечной мерзлоте или льду. Те же исследователи, которые сделали последнее открытие, ранее обнаружили жизнеспособные круглые черви в возрасте около 40 000 лет в кризисе. Древний мох, семена, вирусы и бактерии тоже продемонстрировали поразительную долговечность, что вызывает законную обеспокоенность относительно того, могут ли любые потенциально опасные патогены высвободиться из ледников и вечной мерзлоты в процессе таяния.

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Учитывая, что бделоиды, как правило, представляют угрозу только для бактерий, водорослей и детрита, нет особых причин для беспокойства по поводу этого конкретного открытия. Но как ключевые игроки в нижней части пищевой цепи, недавно обнаруженные коловратки указывают на то, что возможно нам следует подумать о том, как виды, которых не видели тысячелетиями, могут реинтегрироваться в современные экосистемы.

В кризисе вечной мерзлоты до сих пор обитают многочисленные виды организмов. По крайней мере, на микроскопическом уровне кажется возможным, что невредимые микроэкосистемы могут оттаять вместе (нематоды, коловратки, противосты, вирусы, бактерии и т.п.). Как эти виды, длительно находившиеся в состоянии покоя, будут конкурировать или сосуществовать с современными экосистемами, пока трудно предсказать, но, вероятно, этот вопрос стоит рассмотреть.