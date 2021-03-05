Доля женщин в украинской сфере ИТ увеличилась в 3 раза за последние 9 лет. Сейчас в этой области 22% составляют женщины. В то же время в 2012 году их доля составляла около 7%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании GlobalLogic. Как говорят эксперты, количество специалисток в ИТ-индустрии в среднем растет на 15% ежегодно.

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Женщины в ИТ

Как свидетельствует исследование, специалистки в Украине занимают 40% всех нетехнических позиций. В частности, это маркетологи, менеджеры, дизайнеры, бизнес-аналитики, технические переводчицы и тому подобное.

Среди всех тестировщиков в Украине женщины составляют 33%, а среди разработчиков индустрии – 8%.

По данным GlobalLogic, более 70% специалисток компании занимаются тестированием и разработкой программного обеспечения.

"Сфера IT, как в мире, так и в нашей стране, становится более гендерно-сбалансированной. В нашей компании 22,7% женщин. 26% из них – разработчицы, почти 42% занимаются тестированием, а около 10% – менеджеры и топ-менеджеры", – рассказала младшая вице-президент, руководитель People-направления, GlobalLogic Екатерина Губарева.