Отметку в 500 миллионов загрузок в Google Play преодолело еще одно приложение Google. На этот раз речь идет о Google Lens. Приложение запустили в 2018 году. Оно может предложить массу полезных функций, о которых многие пользователи даже не подозревают.

Много кто использует Google Lens для интерактивного перевода дорожных указателей и вывесок, путешествуя за границей. Тем не менее, приложение способно на большее. Он имеет встроенные функции сканирования QR-кодов, распознавания текста из изображений, решения уравнений, помогает совершать покупки на самых выгодных условиях и многое другое, пишет 9to5google.

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Рекорд Google Lens

Google Lens анализирует содержимое ваших фотографий и отображает соответствующую информацию. Например, он поможет определить породу животного, назвать растение или расскажет историю памятников, запечатленных на снимке.

Google Lens расскажет, на что "смотрит" ваша камера / Фото Google

Приложение было выпущено отдельным решением в 2018 году и достигло этого показателя за такое короткое время.

Важно отметить, что Google Lens не устанавливается на смартфоны "из коробки", поэтому большинство загрузок осуществляют люди, которые самостоятельно выбирают его из Google Play. Некоторые функции со временем нашли применение в Google Camera, но Lens все равно практически не имеет достойных альтернатив.

Напомним, в сентябре прошлого года порог в 500 миллионов загрузок преодолело и приложение YouTube Music. Очевидно, такие показатели свидетельствуют о высоком качестве и востребованности приложений Google.