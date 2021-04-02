Аналитики Gartner в своей статистике рассматривают персональные компьютеры разного типа – десктопы, ноутбуки и ультрабуки. А также планшеты и смартфоны. По оценкам, в прошлом году в глобальном масштабе в эксплуатации находились в общей сложности 6,08 миллиарда этих устройств.

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Статистика

Среди них около 4,3 миллиарда – смартфоны. На десктопы и ноутбуки приходится соответственно 522 миллиона и 796 миллионов единиц. Еще 479 миллионов – это планшеты.

В текущем году количество компьютерных устройств увеличится. Этому будет способствовать развитие платформ дистанционного обучения и удаленной работы.

Статистика пользования компьютерными устройствами / Фото Gartner

По итогам 2021-го, считают аналитики, база техники, находящаяся в использовании, достигнет 6,22 миллиарда. Это, в частности, более 4,3 миллиарда смартфонов, 495 миллионов десктопов, 866 миллионов ноутбуков и 535 миллионов планшетов.

В 2022 году рост продолжится: аналитики ожидают, что количество компьютерных устройств расширится до 6,42 миллиарда единиц.