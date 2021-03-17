Год карантина многих украинцев "затянул" в интернет. Это доказывают и исследования. За год карантина количество украинских пользователей в соцсетях выросло на 7 миллионов и достигло 60% населения страны.

Так, в начале 2020 года в Украине было 19 миллионов пользователей соцсетей. А в 2021 году цифра достигла 26 миллионов. Сейчас в социальных сетях зарегистрированы 60% населения страны, в то время, когда в январе 2020 года было чуть больше 40%.

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Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией GlobalLogic.

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С 2019 года число украинцев в Instagram выросло на 22%, а в Facebook – на 7%. Сейчас ими пользуется 14 и 16 миллионов украинцев соответственно.

За последний год выросла и украинская аудитория социальной сети TikTok, достигнув 16% пользователей. В целом ее рост составил 500%.

При этом самой популярной соцсетью остается YouTube с охватом 96% пользователей в Украине. В среднем на сайте они проводят около 40 минут в день.

"Во время карантина все больше пользователей начали регистрироваться в социальных сетях, причем не только для общения, но и для работы и творчества", – объяснила Юлия Штукатурова, Vice President, Engineering, GlobalLogic.