Netflix, Disney+ и другие потоковые сервисы получили рекордное количество новых пользователей. Motion Picture Association отчитывается об 1,1 миллиарде подписок в 2020 году по всему миру. Этому способствовала пандемия коронавируса – многие люди оставались дома и искали новые способы развлечь себя.

По информации Ассоциации кассовые сборы от традиционного проката фильмов, после рекордных 42,3 миллиарда долларов в 2019 году, упали более чем на 30 миллиардов в 2020-м. Изменения в работе Голливуда, кинотеатров и потребителей стимулировали рост таких компаний, как Netflix и Disney, которые предлагают потоковые видеосервисы. Сообщается, что по сравнению с 2019 годом количество их подписчиков выросло на 26 процентов по всему миру. Для США этот показатель еще выше и составляет 32 процента.

Интересно Microsoft исправила баг, который вызвал синий экран при использовании принтера в Windows 10

Статистика

Как пишет The Wall Street Journal, даже сейчас, когда многие кинотеатры вновь открылись для посетителей, модель, основанная на потоковой передаче контента, является главной стратегией для крупнейших студий Голливуда.

Не так давно Netflix преодолела показатель в 200 миллионов подписок во всем мире. Disney+, которому нет и двух лет, собрал аудиторию в более 100 миллионов зрителей.

В 2020 году доходы потоковых сервисов составили 61,8 миллиарда по сравнению с 47,2 миллиарда в 2019 году. Это помогло кинокомпаниям частично компенсировать убытки от падения кассовых сборов.

Пандемия меняет индустрию

Motion Picture Association заявляет, что за последние годы отрасль претерпела серьезные изменения, поскольку доходы от цифрового распространения контента теперь значительно превосходят глобальные кассовые сборы.

Голливуд начал производить гораздо больше контента, особенно сериалов, которые привлекают клиентов дольше, чем фильмы. Сообщается, что в 2020 году количество сериалов выросло с 381 до 537.