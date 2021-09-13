Обнаружить рост уровня водорода в атмосфере Земли удалось благодаря исследованиям в Антарктиде на скважине Megadunes. Ученые исследовали воздух, который законсервировался во льду холодного материка. Таким образом с помощью ледяных кернов и скважин можно многое понять о составе атмосферы в прошлом.

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Исследование воздуха в Антарктиде в скважине Megadunes / Фото Phys.org

Детали исследования

Оказалось, что количество молекулярного водорода, Н2, выросло в атмосфере на 70%. Исследуемый период охватывает время с 1852 года по 2003 год.

Большая часть появления Н2 в атмосфере Земли вызвана деятельностью человека, особенно – выбросами от автомобилей. Однако важным фактором являются и "неавтомобильные" антропогенные источники выбросов.

Водород отрицательно влияет на озоновый слой и глобальное потепление в целом, задерживая парниковые газы в атмосфере. Ученые говорят, что скоро может появиться новый источник выбросов – водородная энергия, которая имеет "нулевой" уровень "углеродного следа", но влечет за собой выбросы Н2.

Молекулярный водород "живет" в атмосфере до двух лет.