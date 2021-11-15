Количество людей, побывавших на Луне скоро значительно увеличится, – Илон Маск

Эксцентричному миллиардеру и главе космической компании SpaceX Илону Маску не привыкать к необычным заявлениям, в конце концов, как и нам. На этот раз он пообещал, что уже в ближайшее время количество людей, посетивших природный спутник Земли существенно возрастет.

Маск на своей странице в твиттере привел список из двенадцати американских астронавтов, которым выпала возможность пройтись по поверхности Луны. Четверо членов этого списка до сих пор живы, но Маск заявил, что перечень людей, которые ступили на поверхность Луны, скоро значительно расширится, "поскольку человечество достигнет новых высот".

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Как Маск собирается доставить людей на Луну

Принадлежащая Маску компания SpaceX является подрядчиком аэрокосмического агентства NASA по реализации проекта "Артемида", в рамках которого планируется отправить на Луну новую экспедицию с астронавтами на борту.

Пандемия, технические трудности и постоянные претензии со стороны конкурента SpaceX компании Blue Origin, Джеффа Безоса, неоднократно приводили к увеличению сроков реализации этапов программы и в конце NASA сместила дату запланированной высадки людей на Луну с 2024 на 2025 год.

Роль SpaceX

Компания SpaceX должна разработать специальную версию корабля Starship, который может быть использован для доставки людей на Луну, а до этого к спутнику Земли будет дважды отправлено сверхтяжелую ракету SLS, которую NASA разработало с участием Boeing.

Как будет реализована программа "Артемида"

Сейчас объявлено, что программа будет реализована в несколько стадий.