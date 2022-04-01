Как сообщает 24 канал со ссылкой на данные исследования российской "Лаборатории Касперского", рекордная по продолжительности DDoS-атака растянулась на 145 часов (более 6 суток). Известно, что большинство нападений пришлось на финансовые организации (35%), государственные органы (33%) и учебные заведения (9%). Также пострадали СМИ (3%) и другие сферы (20%).
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Россия заслуженно страдает от хакерских атак
В "Лаборатории Касперского" отметили, что рекордных показателей количество атак достигла еще в последнем квартале прошлого года, но тот уровень был несовместим с текущими показателями угроз.
Эксперты отметили, что активное участие в атаках по некоторым признакам принимали так называемые хактивисты-непрофессионалы. Со временем их число уменьшилось, однако сами атаки стали мощнее, продолжительнее и хорошо подготовленными.
По данным Минцифры, показатели для государственных органов еще хуже: количество атак выросло в десять раз по сравнению с 2021 годом, а основной целью хакеров стали попытки нарушить работоспособность и доступность ресурсов.
Украинская ИТ-армия работает
Напомним, что украинская ИТ-армия создана Минцифрой еще в первые дни нападения России на Украину достигает значительных успехов постоянно блокируя работу различных важных ресурсов оккупанта. Им на помощь приходят и другие группы хакеров, как вот децентрализованная группа Anonymous, которая регулярно наносит болезненные удары российским ведомствам.
- Так, недавно Anonymous взломали и похитили с сайта Центробанка России 28 гигабайтов данных. Ценная информация уже опубликована в сети, а за ее изучение взялись журналисты и расследователи.
- Также хакеры взломали базы данных Росавиации и уничтожили более 65 терабайт информации. В результате атаки ведомство вынуждено было вернуться к бумажному документообороту. Ситуацию обострил также тот факт, что Росавиация, как оказалось, пренебрегла важным правилом и не осуществляла копирования важной информации.
- Кроме того, Anonymous обнаружили и обнародовали в сети приказ Минобороны России о подготовке фейков по жестокому обращению якобы украинскими военными с российскими пленными.
- Также известные хакеры взломали пропагандистское ТВ и похитили 870 гигабайтов данных.
О серьезных успехах украинской ИТ-Армии в первые дни войны можно почитать в нашем материале.