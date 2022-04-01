Как сообщает 24 канал со ссылкой на данные исследования российской "Лаборатории Касперского", рекордная по продолжительности DDoS-атака растянулась на 145 часов (более 6 суток). Известно, что большинство нападений пришлось на финансовые организации (35%), государственные органы (33%) и учебные заведения (9%). Также пострадали СМИ (3%) и другие сферы (20%).

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Россия заслуженно страдает от хакерских атак

В "Лаборатории Касперского" отметили, что рекордных показателей количество атак достигла еще в последнем квартале прошлого года, но тот уровень был несовместим с текущими показателями угроз.

Эксперты отметили, что активное участие в атаках по некоторым признакам принимали так называемые хактивисты-непрофессионалы. Со временем их число уменьшилось, однако сами атаки стали мощнее, продолжительнее и хорошо подготовленными.

По данным Минцифры, показатели для государственных органов еще хуже: количество атак выросло в десять раз по сравнению с 2021 годом, а основной целью хакеров стали попытки нарушить работоспособность и доступность ресурсов.

Украинская ИТ-армия работает

Напомним, что украинская ИТ-армия создана Минцифрой еще в первые дни нападения России на Украину достигает значительных успехов постоянно блокируя работу различных важных ресурсов оккупанта. Им на помощь приходят и другие группы хакеров, как вот децентрализованная группа Anonymous, которая регулярно наносит болезненные удары российским ведомствам.

О серьезных успехах украинской ИТ-Армии в первые дни войны можно почитать в нашем материале.