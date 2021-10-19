Автоматическая межпланетная станция Китайского национального космического управления (CNSA) села на Луну 1 декабря 2020 года. 3 декабря аппарат завершил забор образцов реголита и вернулся на окололунную (селеноцентрическую) орбиту. А уже 16 декабря 2021 года капсула с образцами успешно приземлилась на территории Китая. С тех пор реголит тщательно изучался, что позволило сделать интересное открытие.

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Церемония извлечения капсулы с лунным реголитом / Фото Lunar and Planetery Data Release System

Луна и вулканизм

Вскоре после извлечения реголита китайскими учеными, появилась информация, что эти образцы имеют вулканическое происхождение.

Ранее реголит с Луны попадал на Землю благодаря американской пилотируемой программе "Аполлон" и советским автоматическим межпланетным станциям "Эхо". И советские, и американские образцы показали, что вулканизм на Луне прекратился около 2,8 миллиарда лет назад.

Но китайские вулканические образцы показали совсем другую "картину" – их возраст составлял 2,03 миллиарда лет. Это свидетельствует, что в отдельных регионах Луны вулканические процессы продолжались значительно дольше, чем считалось ранее. Открытие может повлиять на наше понимание эволюции спутника.

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Изучайте Луну