"Иногда не вы выбираете камень, а камень выбирает вас" – такими словами начинается статья NASA. Неожиданный спутник в виде марсианской породы "путешествует" в колесе марсохода.

Марсианский вертолет Ingenuity прислал фото посадочного модуля и парашюта Perseverance

Что известно

Объект попал в переднее левое колесо марсохода в начале февраля, и с тех пор он проехал "автостопом" более 8,5 километров. Специалисты подчеркнули, что камень не причиняет никакого ущерба колесу , но в течение всего путешествия продолжает за него цепляться, несмотря на все выбоины, и время от времени появляется на изображениях из камеры ровера.

Камень в колесе Perseverance попал на одну из фотографий / Фото NASA

NASA обращает внимание, что ничего страшного в этом нет и это не первый раз, когда марсоход возит с собой камень.

Около 18 лет назад в заднее правое колесо марсохода Spirit попал камень размером с картофелину, но его пришлось убрать.

В марсоход Curiosity на переднее правое колесо периодически попадали камни-попутчики.

Они, как правило, выпадали спустя несколько недель. Таким образом, нынешний компаньон Perseverance на пути к установлению рекорда автостопа на Марсе.

Вполне возможно, что камень может выпасть в какой-то момент во время будущего подъема по краю кратера. Если он это сделает, то приземлится среди скал, которые, как мы ожидаем, будут сильно отличаться от него самого. Как пошутил на этой неделе один из членов нашей команды, мы можем сбить с толку будущего геолога Марса, который сочтет это неуместным. Так что если вы марсианский геолог из будущего, читающий это, возможно, марсианский аспирант, которому поручено составить карту исторического места кратера Езеро, обратите внимание: если вы нашли неуместный камень, возможно, вы просто смотрите на бывшего питомца Perseverance,

– шутят ученые.

Камень за время пребывания в колесе марсохода успел побывать во многих местах и сейчас он "далеко от дома".