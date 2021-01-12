Компания Kohler, специализирующаяся на производстве сантехники, пополнила свой ассортимент новинок необычной ванной. Она получила ряд функций, активировать которые можно с помощью голосового управления. А еще умная ванна от Kohler стоит как автомобиль.

Новинка под названием Stillness Bath получила поддержку голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant, а также ряд функций для релаксации, сообщает Engadget.

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Кроме регулирования уровня воды и температуры, пользователь может активировать режим создания искусственного тумана или ароматерапии.

Kohler Stillness Bath, видео:

Цена

Базовая версия новинки без функций для релакса обойдется покупателям в 8 698 долларов, модификация с генератором тумана и модулем для ароматизации – в 10 998 долларов, а в топовой комплектации с освещением и сливными решетками на полу покупка обойдется в 15 998 долларов. В продажу все модификации поступят к осени текущего года.