Напомним, в начале апреля актер озвучивания Александр Вилков сообщил, что GSC Game World надеется выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 к зиме текущего года, однако студия призвала не доверять этой информации.
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Когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2
О том, что игра запланирована на вторую половину 2021 года, следует и из августовского портфолио Microsoft. Теперь же из утечки стало известно, что игру действительно можно ждать в конце лета. Это стало известно из документов Microsoft, которые компания раскрыла в рамках судебного производства между Apple и Epic Games.
Официальной даты или срока премьеры у S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. Уже известно, что игра точно не выйдет на PS4 и Xbox One, из-за очевидной технической несостоятельности консолей прошлого поколения "вытащить" игру.
Срок эксклюзивности S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X и S
Из утечки также стало известно о сроках эксклюзивности S.T.A.L.K.E.R. 2. На данном этапе шутер подтвержден к выходу только на PC, Xbox Series X и S.
Игра пробудет консольным эксклюзивом семейства Xbox нового поколения в течение трех месяцев с момента первоначального релиза.
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Другая интересная информация
Кроме S.T.A.L.K.E.R. 2, на странице документа, посвященной соглашениям по Xbox Game Pass, также значатся:
- Tetris Effect: Connected (6-месячный эксклюзив);
- The Gunk (полноценный эксклюзив).