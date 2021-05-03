Напомним, в начале апреля актер озвучивания Александр Вилков сообщил, что GSC Game World надеется выпустить S.T.A.L.K.E.R. 2 к зиме текущего года, однако студия призвала не доверять этой информации.

Интересно S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет только на консолях Xbox: PlayStation 5 версия не планируется

Когда выйдет S.T.A.L.K.E.R. 2

О том, что игра запланирована на вторую половину 2021 года, следует и из августовского портфолио Microsoft. Теперь же из утечки стало известно, что игру действительно можно ждать в конце лета. Это стало известно из документов Microsoft, которые компания раскрыла в рамках судебного производства между Apple и Epic Games.

Справка. Epic Games подала в суд на Apple после того, как последняя изъяла из магазина App Store игру Fortnite. Причиной такого шага стало то, что Epic Games пыталась обойти сбор 30% с платежей в пользу Apple. Чтобы разобраться, как работает игровой рынок, суд обязал некоторые компании раскрыть свои документы.

Официальной даты или срока премьеры у S.T.A.L.K.E.R. 2 пока нет. Уже известно, что игра точно не выйдет на PS4 и Xbox One, из-за очевидной технической несостоятельности консолей прошлого поколения "вытащить" игру.

Срок эксклюзивности S.T.A.L.K.E.R. 2 для Xbox Series X и S

Из утечки также стало известно о сроках эксклюзивности S.T.A.L.K.E.R. 2. На данном этапе шутер подтвержден к выходу только на PC, Xbox Series X и S.

Игра пробудет консольным эксклюзивом семейства Xbox нового поколения в течение трех месяцев с момента первоначального релиза.

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Другая интересная информация

Кроме S.T.A.L.K.E.R. 2, на странице документа, посвященной соглашениям по Xbox Game Pass, также значатся: