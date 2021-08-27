Когда выйдет iPhone 13: известны новые подробности презентации и производства

Компания Apple завершила подготовку своей следующей линейки смартфонов – iPhone 13. Производство уже началось в Китае. Рассказываем новую информацию, которая стала известной о девайсах: дата анонса и презентации, а также процесс производства.

Традиционно всех больше всего интересует, когда же Apple начнет продавать новые смартфоны. Произойдет это уже в сентябре.

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Когда покажут iPhone 13

По информации китайских инсайдеров, 7 сентября стоит ожидать приглашения от Apple на презентацию.

Сама же презентация состоится через семь дней – 14 сентября 2021 года.

Предзаказ откроют 17 сентября.

Официальные продажи стартуют с 24 сентября.

Согласно ранним утечкам, в серию iPhone 13 входят модели iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max.

Foxconn нанимает 200 000 новых сотрудников для производства iPhone 13

Заместитель генерального директора завода Foxconn в Чжэнчжоу Ван Сюэ заявил, что до конца сентября Foxconn необходимо будет нанять 200 000 новых рабочих, чтобы компания смогла уложиться в сроки производства. Дело и в том, что каждый год объемы работы увеличиваются. Компания традиционно нанимает новых людей в июле-августе, однако в этом году продолжит поиск кадров и в сентябре.

Производство iPhone 13 началось еще в прошлом месяце.

Напомним, новая линейка, согласно последним данным, получит 1 терабайт памяти, уменьшенный вырез под камеру, который так раздражает некоторых пользователей, подэкранный сканер отпечатков пальцев, а старшая модель iPhone 13 Pro Max будет продаваться без разъема для зарядки – предусмотрена лишь беспроводная зарядка.