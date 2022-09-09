Apple раскрыла даты выхода операционных систем iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura: кто их получит
Источник:WCCF
Apple анонсировала свои новые устройства, в том числе серию смартфонов iPhone 14. Теперь стали известны даты выхода фирменных операционных систем: iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Рассказываем, кто может рассчитывать на обновление.
К сожалению, повезет не всем. Некоторые старые модели смартфонов и планшетов обновлений уже не получат.
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Когда ждать iOS 16
Операционная система для iPhone будет доступна уже 12 сентября. Она будет установлена из коробки на новых iPhone 14.
В ней реализовано большое количество новшеств: улучшился экран блокировки, появились новые виджеты, гораздо лучше стали карты и почтовый клиент. Еще одна полезная функция – возможность удалять сообщения после отправки.
Однако не все iPhone получат iOS 16. Перечень подлежащих обновлению моделей выглядит так:
- iPhone 8, 8 Plus, iPhone X.
- iPhone Xr, Xs, Xs Max.
- iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.
- iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max.
- iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max.
- iPhone SE 2020, SE 2022
Другие операционные системы
iPadOS 16 и macOS 13 будут доступны для загрузки в октябре.
- До iPadOS 16 смогут обновиться владельцы: iPad 5 и более нового, iPad Pro (всех версий), iPad mini 5 и более новых, iPad Air 3 и более новых.
- macOS Ventura получат: MacBook Pro 2017 и более новые, MacBook Air 2018 и более новые, MacBook 12 2017 и более новые, iMac 2017 и более новые, Mac mini 2015 и более новые, Mac Pro 2019, Mac Studio.
О дате выхода watchOS 9 и tvOS 16 пока ничего не сообщается. Однако известно, что первую получат Apple Watch Series 4 и более современные, а tvOS 16 – Apple TV 4 и более новые.