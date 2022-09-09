Apple раскрыла даты выхода операционных систем iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura: кто их получит

Apple анонсировала свои новые устройства, в том числе серию смартфонов iPhone 14. Теперь стали известны даты выхода фирменных операционных систем: iOS 16, iPadOS 16 и macOS Ventura. Рассказываем, кто может рассчитывать на обновление.

К сожалению, повезет не всем. Некоторые старые модели смартфонов и планшетов обновлений уже не получат.

Главная презентация Apple завершилась: коротко обо всем, что показали

Когда ждать iOS 16

Операционная система для iPhone будет доступна уже 12 сентября. Она будет установлена из коробки на новых iPhone 14.

В ней реализовано большое количество новшеств: улучшился экран блокировки, появились новые виджеты, гораздо лучше стали карты и почтовый клиент. Еще одна полезная функция – возможность удалять сообщения после отправки.

Однако не все iPhone получат iOS 16. Перечень подлежащих обновлению моделей выглядит так:

iPhone 8, 8 Plus, iPhone X.

iPhone Xr, Xs, Xs Max.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max.

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, Pro Max.

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, Pro Max.

iPhone SE 2020, SE 2022

Другие операционные системы

iPadOS 16 и macOS 13 будут доступны для загрузки в октябре.

До iPadOS 16 смогут обновиться владельцы: iPad 5 и более нового, iPad Pro (всех версий), iPad mini 5 и более новых, iPad Air 3 и более новых.

macOS Ventura получат: MacBook Pro 2017 и более новые, MacBook Air 2018 и более новые, MacBook 12 2017 и более новые, iMac 2017 и более новые, Mac mini 2015 и более новые, Mac Pro 2019, Mac Studio.

О дате выхода watchOS 9 и tvOS 16 пока ничего не сообщается. Однако известно, что первую получат Apple Watch Series 4 и более современные, а tvOS 16 – Apple TV 4 и более новые.