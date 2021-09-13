Пока что новая версия операционной системы от Google доступна для устройств Pixel в рамках программы тестирования. Главный редактор издания XDA Developers уверен, что компания выпустит новую ОС вместе со сборкой Android Open Source Project. Когда это будет – рассказываем дальше.

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Когда выйдет Android 12

Поскольку вместе с AOSP обычно выходят и первые публичные версии Android, то XDA Developers делает вывод, что в тот же день первые пользователи Google Pixel смогут установить новый Android 12.

Произойдет это якобы уже 4 октября. Ждать осталось меньше месяца.

Что такое Android Open Source Project? Это проект разработки операционной системы с открытым исходным кодом, поддерживаемый Google. Любой может свободно менять код, вносить изменения в репозиторий в личных целях, а Google контролирует его общее направление и основную часть разработки. AOSP регулярно включает в себя последние исправления ошибок и исправления безопасности для Android. Google ежегодно представляет основные новые функции ОС на конференции для разработчиков.

Источник уверен, что Google выпустит Pixel 6 и Pixel 6 Pro с Android 12 "из коробки".

Это означает, что ОС должна быть представлена раньше, чем смартфоны.

А новые "пиксели" ожидаются примерно в конце октября.

Другие же компании-производители выпустят свои версии несколько позже. После того, как они получат AOSP-сборки, в них внесут соответствующие изменения: интегрируют фирменные оболочки, добавят оригинальные функции, оптимизируют под свои устройства и прочее.

Как правило, первыми компаниями, которые запускают новую версию Android на своих устройствах, являются Samsung, Xiaomi и OnePlus. Каждый производитель отдельно публикует график обновлений.