Когда викинги жили в Америке: ученые назвали точный год

Споры о том, кто был первым после коренных американцев, попавших в Америку идут давно. Выдвигаются различные версии: от египтян и финикийцев и до китайцев и полинезийцев. Но со временем стало понятно, что задолго до Колумба побережья Северной Америки колонизировали скандинавы-викинги.

"Американские плавание" викингов подтверждают как письменные источники, так генетические и археологические – в 1960 году на территории провинции Ньюфаундленд и Лабрадор, в Канаде, было открыто поселение, которое основали именно древние скандинавы. Сначала норвежцы устроили колонии на островах Исландия и Гренландия. Исследуя древние викингские саги, можно определить года давних трансатлантических плаваний. Но в таких источниках могут встречаться неточности и преувеличения. А вот радиоуглеродный метод "не дал маха" и показал, что европейцы побывали на американских берегах ровно тысячу лет назад – в 1021 году.

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Карта 1570, на которой отмечено побережья Северной Америки / Фото Wikipedia

Викинги в Америке

Открытое в 1960 году поселение норманнов получило название Л'Анс-о-Медоуз. Ученые решили проанализировать куски дерева, которые сохранились до наших дней.

Ученые обнаружили, что дерево на территории поселения явно рубили железными орудиями, которых у коренных жителей тогдашней Америки не было. Теперь нужно было определить точное время, когда это событие произошло.

Исследовав годовые кольца на обработанных людьми деревьях, ученые обнаружили в них повышение уровня углерода на определенном этапе. Более того такой рост углерода в тогдашних деревьях можно найти по всей Земле, так как он соответствовал мощной солнечной бури, которая произошла в 922 – 993 годах нашей эры. Отсчитав с момента бури до последнего кольца (то есть до момента, когда дерево было срублено человеком), ученые получили точную дату – 1021 год нашей эры. Именно тогда скандинавы, находясь на территории Северной Америки, рубили там деревья.

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Таким образом 1021 год – это первое точное научное свидетельство того, что викинги действительно были первыми европейцами, побывавшими в Америке. Также это является свидетельством первого в истории трансатлантического перехода.

Вполне вероятно, что скандинавы за несколько десятков лет до этого добрались до побережья далекого континента, но точных сведений об этом нет. Есть только древние саги, которые устно передавались из поколения в поколение, пока не были записаны. Но это нельзя считать достоверным источником информации.