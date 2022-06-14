Как заявляет Дуров, веб-версия Telegram не может воплотить весь свой потенциал на iOS-устройствах. Причина кроется в умышленных ограничениях функций со стороны обозревателя Apple Safari.

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Apple снова хитрит

В прошлом Telegram, который доступен в App Store, сталкивался с некоторыми проблемами в процессе проверки со стороны Apple из-за общедоступных каналов, не имеющих ограничений на контент. Чтобы обойти некоторые из этих ограничений, Telegram предлагает полную веб-версию, доступную через браузер. Такой сервис обладает практически всеми теми же функциями, которые доступны в мобильной версии, но все же он должен урезать свою функциональность.

Генеральный директор Telegram отметил, что многие разработчики жалуются, будто "Safari убивает Интернет" из-за его ограничений. Он обращает внимание на статью, опубликованную разработчиками Telegram в апреле, со списком 10 проблем, касающихся iOS-версии Safari, в которой отсутствуют такие функции как push-сообщения, кодеки VP8 и VP9, высокая частота обновления, автоматическая прокрутка страницы вниз после нажатия, наблюдаются проблемы с открытием контекстного меню и другое.

По мнению Дурова, причина, по которой Apple "калечит" веб-приложения, заключается в попытках заставить пользователей загружать больше приложений из App Store, чтобы компания могла собирать комиссию с разработчиков, которая сегодня составляет 30 процентов. Однако регуляторы, похоже, начали понимать, что происходит. Управление по конкуренции и рынкам (CMA), регулирующий орган Великобритании, постановило, что "Apple запрещает использование альтернатив собственному браузерному движку на своих мобильных устройствах; это ограничение является уникальным для Apple. CMA обеспокоена тем, что это серьезно ограничивает возможности конкурирующих браузеров отличаться от Safari (например, по таким функциям, как скорость и функциональность) и ограничивает стимулы Apple инвестировать в свой браузерный движок, что также серьезно урезает возможности веб-приложений – запускаемых в браузере программ, а не загружаемых отдельно – лишая потребителей и предприятия всех преимуществ этой инновационной технологии".

Печально, что спустя более чем через десять лет после смерти Стива Джобса компания, когда-то совершившая революцию в мобильном интернете, превратилась в самое серьезное препятствие на этом пути.

– заключает Дуров.

Предприниматель выразил надежду, что регуляторы в скором времени начнут действовать.